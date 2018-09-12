Lastiği patlayan minibüs takla attı: 5 yaralı

Kars'ta lastiği patlayan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kars-Sarıkamış karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kocabahçe köyüne seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 36 M 0466 plakalı minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Sürüklenerek refüje çarpan minibüste yolcu olarak bulunan B.B., İ.B., M.B., Z.K. ve S.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri burada yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslara taşıdı. Ambulansla alınan yaralılar Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yerine gelen çekici yolu kapatan aracı çekerek kaldırdı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra trafiğe kısa süreliğine kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.