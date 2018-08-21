Mehmetçik, Kurban Bayramı’na Kars-Ermenistan sınırında girdi

Türkiye-Ermenistan sınır hattının sıfır noktasında bulunan ‘Hudut Kartalları’ olarak anılan Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Karakolu’nda, gece gündüz, yaz kış, kar yağmur demeden görev yapmanın gururunu taşıyan hudut kartalları, Kurban Bayramı’na asker ocağında girdi.

Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Karakolu’nda düzenlenen bayramlaşmada, Bölük Komutanı Yüzbaşı Ataman Erdoğan, Kuleye çıkarak kule nöbetçisini annesiyle telefonla görüştürdü. Bölük komutanın telefonuyla annesiyle görüşen Mehmetçik, annesinin bayramını kutladı, bölük komutanı ve arkadaşlarının selamını iletti.

Aileleriniz ve sevdiklerinizin sizin sayenizde huzur içerisinde bir bayram geçireceğini unutmayın diyen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ataman Erdoğan, "Arkadaşlar Kurban Bayramını karşıladığımız bu günde,görevimizin başında olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Aileleriniz ve sevdiklerinizin sizin sayenizde huzur içerisinde bir bayram geçireceğini unutmayın. Dün bu görevi babalarınız yerine getirmişti. Yarında kardeşleriniz ve çocuklarınız ifa edecektir. Milletimiz hiçbir fedakarlıktan sakınmayarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiren, siz Mehmetçiklerimize minnettardır. Bugün aileleriniz mutlaka arayın, selam ve saygılarımızı iletin. Bayramınız mübarek olsun” dedi.

Kars-Ermenistan sınırını bekleyen Mehmetçik, her gün sırayla yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda devriye görevi yürüyor. Bir kısım asker devriye görevini yerine getirirken, kule nöbetçileri de elleri tetikte sınırı gözetiyor. Adeta sınırdan kuş uçurtmayan Hudut Kartalları, düşmanlara göz dağı, dosta güven veriyor.