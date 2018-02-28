MHP Kars İl Başkanı Yaver Özcan’dan çarpıcı açıklamalar

Başkan Yaver Özcan, başta MHP’li Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın partiden istifası olmak üzere birçok konuya açıklık getirdi.

MHP Kars İl Başkanlığı’nda kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yaver Özcan, 2019 seçimleri, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın istifası ve İyi Parti ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2019 yılı seçimlerinde MHP’nin Cumhurbaşkanı Noktası’nda adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Özcan, İyi Parti’nin de arkasında kimlerin olduğunu bakmak gerektiğini söyledi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP’nin de adayı”

2019 yılında yapılan olacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP’nin de adayı olduğunu ifade eden Başkan Yaver Özcan, “Malumunuz Türkiye ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin son günlerde bir ‘Cumhur ittifakı’ adı altında bir ittifak yaptığı biliniyor. Bununla alakalı özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partiler, bunu farklı değerlendirip, MHP’ye hak etmediği, MHP’yi zan altında bırakacak açıklamalarda bulunuyorlar. Türkiye’nin bir beka sorunu varken, Türkiye bugün terörle alabildiğine mücadele ediyorken, siyaseti bir tarafa bırakarak vatan, millet noktasında herkesin bir arada olması lazım geldiğini düşünerek, bugünkü yapıya destek veriyor. Bir birliktelikle işte 2019 seçimlerinde adaylık noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi’nin de adayı olduğunu genel başkanımız deklare etti, açıkladı. Bizde zaten onların emirleri doğrultusunda ilimiz adına bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Bu hazırlıkları ilerleyen zamanda sizinle ve kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve 6 meclis üyelerinin MHP’den istifalarını istediklerini ifade eden Başkan Özcan, “Bundan 20 gün kadar önce Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve 6 tane Belediye Meclis Üyesinin istifasını istedik. Bu durum kamuoyunda çeşitli farklı dedikodulara yol açtı. Ama bu bir parti takdiridir. Parti böyle takdir etmiştir. Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda istifasını aldık. Partimizden istifalarını istedik, makamlarından değil. Kendileri makamlarında şuan bağımsız olarak devam etmekteler. İnşallah şehrimiz adına hayırlı olur ama bizim parti olarak kendileriyle artık resmi bir bağımız yok. Normal vatandaş gibi bizde sizin veya diğer siyasi partiler gibi muhatabız. Bundan sonra kalan süre içerisinde inşallah şehrimize başarılı hizmetler yaparlar. Bu herkesi ilgilendiren bir konudur” diye konuştu.

“Karaçanta, Parti’nin saygınlığına helal getirdiği için istifa ettirildi”

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın MHP’den istifa ettirilmesinin basın yayın organlarında yer alan ‘HDP ile işbirliği’ yaptığı gerekçesiyle değil, Partinin saygınlığını halel getirici davranışları’ nedeniyle istifasının istediğinin altını çizen Başkan Yaver Özcan, “Gerekçe, basına düşmüştü. Partinin saygınlığına helal getirme noktasında bu kamuoyunda herkes bir yorum yapıyor, ama bu yorumlar tabi doğru değil. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi böyle bir tasarrufta bulundu. Geçmişte bir takım işler, şikayetler, Kars noktasında eksik kalan hizmetler, bütün bunların tamamı, sonrasında da Milliyetçi Hareket Partisi’nin duruşuna, Milliyetçi Hareket Partisinin Kars’taki algısına uymayan, kendi siyasi politikalarına uymayan davranışlarda bulundukları için Genel Merkezimiz böyle bir tasarrufta bulunmuştur. Bizde onların tasarrufunu tartışmak değil, Genel Başkanımız böyle takdir etmiştir, böyle de olmuştur. Onların hepsini aday yapan da Milliyetçi Hareket Partisidir. Kimse partinin üstünde değil. Kimse kendini partinin üstünde görmemeli” şeklinde konuştu.

“İyi Parti’nin arkasında kimler var ona bakmak lazım”

Yeni kurulan bir partinin Türkiye genelinde teşkilatlanmasının kolay olmadığını ve çok yüksek paralar istediğini hatırlatan Özcan, İyi Parti’nin arkasında kimlerin olduğuna bakmak gerektiğine dikkat çekti.

MHP Kars İl Başkanı Yaver Özcan, daha sonra özetle şunları söyledi:

“Orada partiyi kuran arkadaşların birçoğu biliyorsunuz ki eskiden Milliyetçi Hareket Partisi’nin unvan verdiği, makam verdiği, şan verdiği isimler. Yani varlıklarını Milliyetçi Hareket Partisi’ne borçlu olan arkadaşlarımızın Kars’ta kurdukları bir parti ki Türkiye’nin her tarafında bu böyle, işte onun Genel Başkanı da böyle. Şimdi İyi Parti’nin Kars’ta bir şeyleri etkiler mi, etkilemez mi bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama arkasında kimlerin olduğunu da zaman içerisinde göreceğiz. Türkiye’de parti kurmak çok kolay değil, Türkiye’de bugün hali hazırda, resmi 84 tane parti var. Ama bu 84 partinin 4 tanesinin, 5 tanesinin çeşitli illerde teşkilatları var. Şimdi 3 ay içerisinde kurulmuş tüm illerde teşkilatlanıp böyle ciddi paralar harcayan bir yapının arkasına bakmak lazım. Ama oradaki arkadaşlarımızın Milliyetçi Hareket Partisini ilerleyen dönemlerde sıkıntıya sokma noktasında sokarlar mı? Ben zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Çünkü onların hepsinin kamuoyundaki karşılığını hepimiz biliyoruz. Ben kimseyi küçümsemek adına söylemiyorum. Hiç kimseyi hakir görmek adına da söylemiyorum. Ama siyaseten Kars tabiriyle söylüyorum; ‘eleğini elemiş asmış’ arkadaşlarımızın tekrardan siyasi arenaya dönmeleri onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum artık, kamuoyu muhakkak değerlendirecektir.”