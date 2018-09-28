Milletvekilleri çocuklarla voleybol oynadı

Arslan ve Kılıç ilçede yapımı devam eden projeleri tek tek inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Yol güzergahında bulunan ve yeni yapımı tamamlanan Kazım Karabekir Mahallesinde ki parkta top oynayan çocukları gören Arslan ve Kılıç araçları durdurup çocukların yanına gitti.

Bir süre çocuklar ve vatandaşlar ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Arslan ve Kılıç daha sonra çocuklarla voleybol oynadı.

Çocuklar ile voleybol oynayan Arslan ve Kılıç'a, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış İlçe Başkanı ve Encümenler eşlik etti.

Özellikle çocuklara özel ilgi gösteren Milletvekilleri hem çocukları sevindirdi hem de gönüllerini aldı.