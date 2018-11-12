İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kars'ta

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası Lansmanı programına katılmak üzere Kars’a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası Lansmanı programına katılmak üzere Kars'a geldi.


Bakan Selçuk'u Harakani Havaalanı'nda Vali Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Başkanı Adem Çalkın, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve protokol üyeleri karşıladı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Harakani Havaalanı'ndan Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası Lansmanı programının yapılacağı Cevriye Tatış Ortaokula'na geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.