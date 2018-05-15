55 yaşında okuma yazma öğrenen Yeter Özçeken, okuma yazmayı öğrendiğinde ilk olarak İstiklal Marşı’nı okudu. 2 ayda okuma yazma öğrenen Özçeken’in mutluluğu ise gözlerinde okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Okuma Yazma Seferberliği” kapsamında açılan “Okuma Yazma Kursu” programı katılanlara Vali Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülizar Doğan tarafından mezuniyet sertifikaları verildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülizar Doğan’ın katıldığı Belge Töreni Halitpaşa İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Kursa katılan 18 kursiyer belgelerini aldı.

Vali Doğan kursiyerlerin okuma ve yazma becerisini ölçerek, “Bu ilk aşamadır, aynı birinci sınıf olarak düşünün. Sizler daha iyi okuma ve yazmayı öğreneceksiniz. Okumayı bırakmamanız lazım, bırakırsanız unutursunuz. Sürekli pratik yapmanız lazım” dedi.

Törende kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları eşi Gülden Gülizar Doğan ile birlikte veren Vali Rahmi Doğan, “İlimizde devam eden okuma yazma seferberliği, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin destekleriyle devam ediyor. İlimizde de ciddi anlamda bir kurs faaliyeti var. Bugün mezun olan arkadaşlarımıza mezuniyet belgelerini verdik. Gördüğünüz gibi herkesin yüzü gülüyor, okuma yazma insan hayatında çok önemli bir aşamadır. Bu arkadaşlarımıza da yardımcı olan öğretmenlerimiz tebrik ediyorum, öğrenci arkadaşlarımız da kursları takip ettiler, devam ettirdiler ve bugün de belgelerini aldılar. İnşallah bu devam edecek, mezun olamayanlara takviye kurslar, mezun olanlara ise yeni takviyelerle devam edecek. İlimiz merkezde 41 erkek, 667 kadın olmak üzere toplam 708 kişi açılan 71 kurslara katıldı ve bunları mezun edeceğiz” diye konuştu.

“Okuma yazma öğrendi, ilk olarak İstiklal Marşı’nı okudu”

Kars’ta düzenlenen okuma yazma seferberliğine katılan 55 yaşındaki Yeter Özçeken, okumayı öğrendiğinde ilk olarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Okuma yazma bilmediği için çok sıkıntı çektiğini ifade eden Yeter Özçeken, “Çok güzel geçti. Hiçbir şey bilmiyordum. Allah’a çok şükür her şeyi öğrendim. Yazmayı da, okumayı da öğrendim. Biz hiçbir şey bilmiyorduk. Bir yere gittiğimizde zorlanıyordum. Hastaneye gidiyordum doktorun ismini bilmiyordum. Yerini bilmiyordum. Bu yaştan sonra Allah’a çok şükür, Allah nasip etti okuduk” diye duygularını dile getirdi.

Halitpaşa İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törene; Vali Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülizar Doğan, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Acihan Koçoğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yener Kaya, Halitpaşa İlkokulu Müdürü Bülent Budak ve öğretmenler katıldı.