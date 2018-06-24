Oyunu kullanmak için tekerlekli sandalyede geldi

Kars’ta 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere yürüyemeyen ve ayaklarından rahatsızlığı olan Feride Samğar (68), Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu’na ambulans ile geldi. Yakınlarının yardımıyla ambulanstan indirilerek tekerlekli sandalyeye bindirilen Feride Samğar, okulun 2’nci katında bulunan 1064 nolu sandığa geldi. Burada yetkililerin yardımıyla oyunu kullanan Samğar, daha sonra okuldan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanmaya gelen 68 yaşındaki Feride Samğar, gazetecilere açıklama yapmadı.