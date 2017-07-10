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10 Temmuz 2017 12:51

Pazardan aldığı kazlar gözünün önünde telef oldu

Sarıkamış’ta pazardan aldığı kazlar, gözlerinin önünde bir bir öldü.

Pazardan aldığı kazlar gözünün önünde telef oldu

10 Temmuz 2017 12:51

Kazların neden öldüğü ise bilinmiyor.


Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kaz besleyen Fatma Öztürk’ün (50), kışın yemek ve Kars dışında bulunan akrabalarına göndermek için pazardan aldığı kazlar gözleri önünde telef olmaya başladı. Öztürk, veterinere götürdüğü kazların telef olmasına çare bulamadı.



“Kazlarım çığlık atarak gözümün önünde ölüyor”


Kazlarının adeta çığlık atarak gözlerinin önünde telef olduğunu ifade eden Fatma Öztürk, 30 yıldır kaz beslediğini, ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.


Fatma Öztürk, “Pazardan beslemek için kaz aldım. Kazlarım aldıktan 3 gün sonra başlarının üzerinde döne döne telef oldu. Veterinere götürdüm. Bir çare bulamadım. Hepsi kazlarımın telef oldu. Çok üzgünüm. 30 yıldır kaz besliyorum. 50 yaşındayım. İlk defa böyle bir şey başıma geldi” dedi.


Öztürk’ün pazardan aldığı yaklaşık 100 kazdan sadece 11 tane kaldı. Fatma Öztürk, 89 kazı aynı şekilde öldü. Kazların ise neden öldüğü bilinmiyor.




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