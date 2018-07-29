Yaşanan su problemini gidermek için Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkiine giden İl Özel İdaresi ekiplerine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın dayısı Nurettin Karadeniz için baba ocağı Oluklu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kars Belediye Başkanı Murataza Karaçanta, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Karadeniz’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oluklu köyündeki camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadeniz, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.