Polenli ağaçlar vatandaşları rahatsız ediyor

Her yıl Haziran ayında başlayan ve yaklaşık bir ay süren polen sıkıntısı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Rüzgarın etkisiyle etrafa dağılan polenler yüzünden vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açamazken, mecbur olmadıkça dışarıya da çıkmıyor.

Kavak ağaçlarının etrafa yaydığı polenlerden rahatsız olan vatandaşlar, yaz mevsiminin kısa sürdüğü Kars’ta her yıl aynı sıkıntıyı yaşamak istemediklerini belirterek, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları biran önce yapmasını istediler. Kavak ağaçlarında görülen polenlerin sağlığı tehdit ettiğini öne süren vatandaşlar, belediyenin polenli kavak ağaçlarını kesmesi gerektiğini belirtti. Şehir merkezinde ve mahalle aralarında sıklıkla görülen ve vatandaşları büyük oranda rahatsız eden kavak ağaçlarının yaydığı polenler özellikle astım ve bronşit hastalarını tehdit ederken çocuklarda da alerjiye neden oluyor.

Kars’ta geçmiş yıllarda polen üreten kavak ağaçlarının belediye tarafından kesildiğine dikkat çeken vatandaşlar, belediyeden polen üreten kavak ağaçlarının tamamen kesilerek yerlerine polen üretmeyen ağaçların dikilmesini istiyor.