Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 13:04

Polenli ağaçlar vatandaşları rahatsız ediyor

Kars’ta yaz aylarında ağaçlardan yayılmaya başlayan polenler günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Polenli ağaçlar vatandaşları rahatsız ediyor

20 Haziran 2017 13:04

Her yıl Haziran ayında başlayan ve yaklaşık bir ay süren polen sıkıntısı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Rüzgarın etkisiyle etrafa dağılan polenler yüzünden vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açamazken, mecbur olmadıkça dışarıya da çıkmıyor.


Kavak ağaçlarının etrafa yaydığı polenlerden rahatsız olan vatandaşlar, yaz mevsiminin kısa sürdüğü Kars’ta her yıl aynı sıkıntıyı yaşamak istemediklerini belirterek, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları biran önce yapmasını istediler. Kavak ağaçlarında görülen polenlerin sağlığı tehdit ettiğini öne süren vatandaşlar, belediyenin polenli kavak ağaçlarını kesmesi gerektiğini belirtti. Şehir merkezinde ve mahalle aralarında sıklıkla görülen ve vatandaşları büyük oranda rahatsız eden kavak ağaçlarının yaydığı polenler özellikle astım ve bronşit hastalarını tehdit ederken çocuklarda da alerjiye neden oluyor.


Kars’ta geçmiş yıllarda polen üreten kavak ağaçlarının belediye tarafından kesildiğine dikkat çeken vatandaşlar, belediyeden polen üreten kavak ağaçlarının tamamen kesilerek yerlerine polen üretmeyen ağaçların dikilmesini istiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:10
  • Güneş :04:30
  • Öğle :12:20
  • İkindi :16:21
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!