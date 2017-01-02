Polis hırsıza ayak izinden ulaştı

Kars’ta bir iş yerinin camını kırarak ev tüfeği çalan ve aynı zaman iki iş yerinden hırsızlık yapan zanlıya ayak izinden ulaştı.

Bölgedeki güvenlik kamera ve hırsızın ayakkabısının izinden işe koyulan Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede hırsızın kimliğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, İ.Ş.’yi kıskıvrak yakaladı. Emniyette suçunu kabul eden İ.Ş. daha sonra Adliye’ye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İ.Ş. çıkarıldığı adli mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Kars İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında meydana gelen 3 ayrı iş yerinden “Nitelikli Hırsızlık ve Mala Zarar Verme” olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; olayların meydana geldiği yer ve civarında yapılan kamera ve olay yerinden elde edilen deliller üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde olayları gerçekleştiren şahsın İ.Ş. isimli şüpheli şahıs olduğu tespit edilmiştir” denildi.