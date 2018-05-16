Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Sarıkamış’ta 9 mahallede 4 davulcu ramazan boyunca davul ve maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldıracak.

Bugün ilk sahur davulunu çalan davulcular, 3 derece sıcaklıkta vatandaşları sahura kaldırabilmek için gecenin karanlığında yollara düştü.

Sarıkamış’ta yaklaşık 27 yıldır davulculuk yapan Caner Atagün, yıllarca süre gelen bu geleneği devam ettirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Atagün, “Davul çalmaya 9 yaşında başladım. Her yık olduğu gibi geleneksel davulumuzla tüm halkımızı kaldırmaya çalışıyoruz. Korsan davulculardan da çektiğimiz oluyor. Yağmurlu havalarda zorlandığımız oluyor ama mecburen çıkmak zorundayız. Gençlerimiz bu işe çok hevesliler gelip soruyorlar hocam kurs verin diye ama davulun kursu olmaz öğretilebilir. Yanımızda genç arkadaşlarımızda var tabi onlarda gayet güzel davul çalıyorlar” dedi.

Genç davulcu Azat Kaya’da davul mesleğini çok sevdiğini ifade etti. Kaya, “5 yaşından beri bu işi yapıyorum Caner hocamızın sayesinde Caner hocamız davulu bize öğretti. 1 ay boyunca hocamızla birlikte davul çalacağız” diye konuştu.

Ramazan ilk sahuruna davullarıyla vatandaşları kaldıran davulcular, daha sonra evlerine gittiler. Davulcular vatandaşlar ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracak.

(AY-IÇ-

16.05.2018