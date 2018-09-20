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Rusya Ankara Büyükelçisi Kars'ta

Bir dizi ziyaret için Kars’a gelen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Kars Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret için Kars'a gelen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Kars Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.


Karayoluyla Kars'a gelen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet Kars Kalesini ve Kümbet Camisini ziyaret etti. Daha sonra Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet Kars Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Doğan, ilin tarihi ve kültürel değerleri ile turizm potansiyeli hakkında Büyükelçi Yerhov ve beraberindeki heyete bilgi verdi.


Ziyaretinde Kars'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükelçisi Yerhov, gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerine değindi. Ziyaret, bir süre sohbet edilerek görüş alışverişinde bulunulmasının ardından karşılıklı plaket verilmesi ile sona erdi.


Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesini ve Ani Ören Yerini ziyaret ettikten sonra Kars'tan ayrıldı.

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