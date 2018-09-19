Sarıkamış Ak Parti Kadın Kolları Gazileri ziyaret etti

Ziyaretlerin konuşan Taş, “Bugün vatan uğruna gazi olan, bu şanlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması için göğsünü siper eden gazilerimizin evlerini ziyaret ederek, günlerini kutladık. Çanakkale zaferini Türk, Kürt, Çerkez, Laz ve Abhazlar olarak hep birlikte kazandık.15 Temmuz destanı başkomutanımızın halkı alanlara çağırması ve milletimizin tanklara, toplara karşı dik duruşuyla yazıldı.19 Eylül Gaziler Günü sebebi ile hem cephelerde gazi olan yiğitlerimize hem de 15 Temmuz destanını yazdıran gazilerimize şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimi rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı hediye etti.