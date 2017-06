Sarıkamış Dostları Sivil Toplum Kuruluşu’ndan iftar yemeği

Gurbetteki Sarıkamışlıların Sarıkamış’ta geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğinde birlik beraberlik mesajları verildi.

Sarıkamış Kardelen Millet Bahçesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en üst düzeyde olduğu bu mübarek Ramazan ayında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Karaman, “Gurbetteki Sarıkamışlıların memleketleriyle ilişkilerini kesmemeleri çok önemlidir.Doğup büyüdükleri bu şehitler diyarı topraklara her zaman sahip çıkıp,buranın gelişmesine kalkınmasına daha çok katkı sağlayacaklarını umut ediyorum.Allah hayırlarını kabul etsin emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıkamış Dostları, Sarıkamış’ı sevenler gurbetteki hemşeriler için her zaman her konuda yardımcı olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Toksoy, “Sarıkamışlı olmak ayrıcalıktır. Bizim tek amacımız Şehitler diyarı ve turizm cenneti olan ilçemizin gelişmesi doğuda bir yıldız gibi parlaması içindir. Gerek Kaymakamlığımız gerekse belediye olarak gece gündüz çalışmalarımız, projelerimiz bu yöndedir.Kısa sürede bu hedefimize ulaşacağız. Ülkemizin her yerinde olan Sarıkamışlı hemşerilerimiz destek ve katkılarıyla ilçemizi marka yapacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iftar yemeğini geçildi. Yemekte Sarıkamış konuşuldu. Düzenlenen iftar yemeğini; Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy ile Sarıkamış Dostları grubu ile vatandaşlar katıldı.