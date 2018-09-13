Sarıkamış İyi Parti'de toplu istifa

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Kars İl Başkanı Settar Kaya ve yönetimin istifa etmesinin ardından şimdi de Sarıkamış İlçe Başkanı Saim Ucun ve yönetim kuruluyla birlikte yaklaşık 100 partili istifa etti.

İyi Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Saim Ucun yaptığı açıklamada, “Kendini dev aynasında gören, partinin hamisi sanan, riyakar birkaç siyasetçinin entrikalarına göz yummamız, inandığımız değerlere ihanet olacağından başta ben ve tüm yönetimim İyi Parti'deki görevlerimizden istifa ediyoruz” dedi.

Ucun, “Bizler demokrasiye inananlarız. Biatçı bir gurubun kuklası olmayı kendimize hakaret sayarız. Şahsım ve teşkilatım adına vicdanen rahatız. Bizler gerekeni söyledik, buna müdahale etmeyen Başta Genel Başkanımız Meral Akşener ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın belli ki mevcut gidişattan memnunlar. Bizler kimsenin kuklası değiliz. Arkadaşlarımızla birlikte istifa ettik” diye konuştu.