Sarıkamış ormanları 3 gündür yanıyor

Sarıkamış İznos mevkii Komtepe bölgesindeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle bir türlü söndürülemiyor. 7’den 70’e herkesin söndürmek için mücadele ettiği yangın, itfaiye araçlarının girmesinin mümkün olmadığı bölgede devam ediyor. Söndürülen ancak soğutma çalışmalarının yapılamadığı bölgeler yeniden alevlenerek yangının yayılmasına neden oluyor.

Sarıkamış ormanlarında 3 gün önce başlayan ve kuru otların tutuşmasıyla hızla ilerleyen yangında şuana kadar yaklaşık 11 hektarlık alan zarar gördü. Yetkililer yangının söndürülmesi için bütün imkanlarını seferber etti. Sarıkamış halkının canla başla mücadele ettiği yanının biran evvel söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.