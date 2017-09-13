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13 Eylül 2017 08:46

Sarıkamış Ormanları yanmaya devam ediyor

Sarıkamış Ormanları yanmaya devam ediyor.

Sarıkamış Ormanları yanmaya devam ediyor

13 Eylül 2017 08:46

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kalıyor.


Sarıkamış’ta, orman yangını 4’üncü günde de devam ediyor. Her geçen gün daha da geniş alana yayılan yangından yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü.


Sarıkamış İznos Mevki Komtepe bölgesinde devam eden yangına Orman İşletme Müdürlüğü Sarıkamış Belediyesi, Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, itfaiyelerinin yanı sıra 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’ndan getirilen su tankerleri ile Erzurum, Gümüşhane ve Rize Orman Müdürlüklerine ait arazözler ile müdahale ediliyor.


Sarıkamış ormanlarında yangın devam ederken, yangına müdahale bulunan vatandaşlar için bölgede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de olası zehirlenmeler ile yaralanmalara karşı hazır bekletiliyor. Yangının kontrol altına alınmasına ise rüzgar engel oluyor. Araçlarla müdahale edilemeyen bölgelerde söndürülen yangın, soğutulmadığı için rüzgarın etkisiyle yeniden başlıyor.




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