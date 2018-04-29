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29 Nisan 2018 15:13

Sarıkamış Şehitleri anısına matematik yarışması yapıldı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, "Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması" düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri anısına matematik yarışması yapıldı

29 Nisan 2018 15:13


Sarıkamış İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce organize edilen Türkiye genelindeki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılmasıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin birçok ilinden öğrenciler katıldı.


Sınav bittikten sonra öğrenciler Allahuekber şehitlik anıtını ziyaret etti. Daha sonra öğrenciler için Sarıkamış Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda program düzenlendi.


Burada konuşan Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış’ın ulusal ve uluslararası organizasyonlara her zaman ev sahipliği yapacak güce sahip olduğunu belirterek, ”Şehitler diyarı Sarıkamış’ta bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizin ruhuna yakışır programlar yapılıyor. Buraya gelip de buraları görüp etkilenmemek mümkün değil. Ülkemizde iki nokta var ki tüm milleti birleştiren simge isimler. Bunlardan biri batıda Çanakkale doğuda ise Sarıkamış’tır. Sarıkamış’ın adı büyüktür. Bunu da şehitlerden almaktadır. Buraya gelen tüm öğrenci kafilelerimi bunu gördü yaşadı. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum.” dedi.


Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun’da, ”Sarıkamış’ın İl bazında etkinliklerle gündeme gelmesi camiamızı ve ilimizi gururlandırmıştır. Sarıkamış Şehitleri anısına düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ”ifadelerini kulandı.


Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ ise, Türkiye’nin birçok ilinden gelen tüm öğrenci ve danışman öğretmenler teşekkür etti.


Yarışmada genel sıralamada Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulundan Mehmet Burak Gönül birinci, İstanbul Şehit Beşir Balcıoğlu Ortaokulundan Emir Doğan Özer ikinci, Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulundan Betül Akdaş üçüncülüğü elde etti.


Kurum Ödüllerinde ise, Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu, 37,91 net ortalaması ile birinci, İstanbul Güngör Tekiner Ortaokulu, 24.58 net ortalaması ile ikinci, Kars Sarıkamış Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu,17. 25 net ortalaması ile üçüncü oldu.


Program, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi, derece yapan öğrencilere de derecelerine göre bilgisayar, tablet, cumhuriyet altını ve yarım altın gibi ödüller verilmesiyle sona erdi.


Programa, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Sayım Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Karabayır, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Yener Kaya, Emrullah Gül, Fatih Demir ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.




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