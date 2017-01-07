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07 Ocak 2017 20:01

Sarıkamış şehitleri için meşaleli kayak gösterisi

Sarıkamış şehitleri için meşaleli kayak gösterisi

07 Ocak 2017 20:01

KARS (İHA) – Kars’ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı.
1915 yılının Aralık ayında Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Kars Sarıkamış’ta meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Bizim sadece yapmaya çalıştığımız genç nesillere ecdadın bu ülkeyi ne kadar zor şartlarda vatan yaptığını ve vatan olarak bilmelerini, algılamalarını ve bu algıyla da geleceği kurmalarını istiyoruz. Nitekim bunu gençlerimizin iyi algıladığını düşünüyoruz ki 15 Temmuz’da gençler millet olma şuuruyla meydana çıktılar ve dediler ki ecdat nasıl ki şehit olmuş, bu vatanı bu toprakları bize yurt olarak bırakmışsa bizde gelecek nesillere taşıyacağız dediler. Yapmaya çalıştığımız budur. Ecdadı rahmetle minnetle anıyoruz. İnşallah bizde onlardan aldığımız emaneti gelecek nesillere, aynı şekilde birlik içerisinde, beraberlik içerisinde taşıyacağız. Dolayısıyla şehitleri anma etkinliğine katılan, şehitleri anmak adına bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



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