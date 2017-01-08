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08 Ocak 2017 12:23

Sarıkamış şehitleri, “Türkiye Şehitleri ile Yürüyor” sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı

Sarıkamış şehitleri, “Türkiye Şehitleri ile Yürüyor” sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı

08 Ocak 2017 12:23

Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türkiye Şehitleri ile Yürüyor” adlı yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Türkiye’nin dört bir tarafından Kars’ın Sarıkamış ilçesine gelen 7’den 70’e her yaştan yaklaşık 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Enver Paşa komutasında 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik, ’Türkiye Şehitleri ile Yürüyor’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Türkiye’nin dört tarafından Kars’ın Sarıkamış ilçesine akın eden 7’den 70’e her yaştan yaklaşık 25 bin kişi katıldı.
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen ve her yaştan yaklaşık 25 bin kişi, şehit düşen Mehmetçikleri anmak için Sarıkamış’ın Kızılçubuk Köyü’nde buluştu. ’Türkiye Şehitleri ile Yürüyor’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bölge valileri, milletvekilleri, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, izciler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılara kamyonlarla erzak verildi, Türk bayrağı dağıtıldı ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.
Saat 10.30’da başlayan yürüyüşte katılımcılar dev bayrak ve Atatürk posterleri ile ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarıyla sıfırın altında 10 derece olan soğukta yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu izleyerek Yukarı Sarıkamış Mahallesi’ndeki Sarıkamış Şehitliği tören alanına geldi.



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