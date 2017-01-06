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06 Ocak 2017 23:37

Sarıkamış şehitlerine meşalelerle yürüdüler

Sarıkamış şehitlerine meşalelerle yürüdüler

06 Ocak 2017 23:37

Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin asker için binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü.
Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit olan 90 bin askerin anısına düzenlenen meşaleli yürüyüşte, binlerce kişi tekbir getirerek şehitleri andı.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan binlerce kişi buradan kortej eşliğinde başlayan yürüyüş yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan şehitlik anıtında son buldu. Şehitler Anıtı önüne kadar meşelilerle yürüyen kalabalık, burada şehitler anısına dua etti.

“Asla bu bayrak yere düşmeyecek”
Sarıkamış Şehitleri için düzenlenen etkinliğe katılan 15 Temmuz Şehidi Bahattin Satır’ın Babası Turan Satır, bu şehitler var olduğu sürece bizi kimsenin bölemeyeceğini söyledi. Turan Satır, “Bir şehit bası olarak asla bu milletin sırtını kimse yere getiremeyecek. Bu şehitler var olduğu sürece bizi kimse bölmeyecek. Bizi kimse parçalayamaz. Allah devletimize, milletimize, polisimize, askerimize zeval vermesin. Kahrolsun şerefsizler. Kahrolsun adiler. 62 yaşındayım ve hedefe varmak için yürüyorum. Ama bizim hedeflerimiz bitmiyor. Türk milletinin ne inancı biter, ne imanı biter. Nede korkar yılar, asla yılmaz. Asla bu bayrak yere düşmeyecek” dedi.
Kars Valisi Rahmi Doğan, “Gençlerimize Sarıkamış ruhunu aktarmamız lazım. Gençlerimize bu şuuru aktarmaz isek küresel dünyada bu şuurda yetiştirmek için elimizden geleni yapmamız lazım. 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarını davet ettik. Ve onlarda şuanda aramızda, onlarda bu havayı teneffüs ettiler. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.
Sarıkamış Şehitleri için düzenlenen etkinliğe Vali Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf izzet Karaman, AK Parti Kars Milletvekili Dr. Selahattin Beyribey, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 15 Temmuz Şehit aileleri yakınları, STK’lar ve 81 ilden gelen binlerce vatandaş katıldı.



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