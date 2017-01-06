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06 Ocak 2017 17:41

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerinin 102. Yılı

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerinin 102. Yılı

06 Ocak 2017 17:41

102 yıl önce Osmanlı-Rus savaşları sırasında Sarıkamış Allah’u Ekber dağlarında donarak şehit olan on binlerce Mehmetçiği anma etkinlikleri başladı.
“Türkiye Şehitleriyle Yürüyor “ adı altında düzenlenen etkinlikler kapsamımda ilk olarak Sarıkamış’ta Kars Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi yakınları ile gaziler onuruna yemek verildi.
15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının da katıldığı yemekte konuşan Vali Rahmi Doğan, “90 bin şehidin koyun koyuna yattığı, Sarıkamış Şehitler diyarına hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, bizleri şereflendirdiniz onurlandırdınız. Bu yıl 102.’cisini kutladığımız etkinliklerle andığımız Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri, bugün başladı. Pazar günü sona erecek. Tabi bu diyar şehitler diyarı, şehit olmak şehit olmayı istemek çok önemli. İslam orduları kumandanı Halid Binvelid gerek İslam öncesi gerekse İslamiyet sonrası tüm hayatı boyunca girdiği savaşların tamamını kazanmış. Şam’ı fethetmiştir. Şam’ın fethinden sonra Anadolu topraklarını Müslümanlara açmış, ancak şahadet şerbetini içememiş ölüm yatağına eceli ile kavuşmuştur. Tabi şehit olmak Allah ‘ın bir hikmeti nasibidir. Nasip olmadan bir insanın şehit olması mümkün değildir. Bu topraklar şehitlerin koyun koyuna yattığı topraklar, 22 Aralık 1914’te başlayan Sarıkamış harekâtı, 5 Ocak 1915 tarihinde sona ermiş. Eksi 35 derece soğukta, ayaklarında çarıkla, sırtlarında paltosu olmadan Anadolu çocukları bu dağlarda, Allahuekber dağlarında şehit olmuştur. Verilen emirleri tereddütsüz yerine getiren bu milletin evlatlarını burada rahmetle şükranla anıyoruz. Allah onlara gani gani rahmet eylesin” dedi.
Doğan, “Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Planlı ve programlı bir şekilde hem ülke içerisinden, hem ülke dışından saldırıya maruz kalıyoruz. Dün İzmir’de gerçekleşen olay, daha önce Kayseri2de, İstanbul’da ve diğer illerimizde gerçekleşen olayları göz önüne aldığımızda bu milletin hayat damarlarını kesmek isteyen, bu milletin nefes almasını engellemek isteyen dahili ve harici düşmanlar planlı bir şekilde memlekete saldırıyorlar. Bu topraklar şehitler diyarı, şehit vermeyi bilen bir milletiz. Ve her günde şehit veriyoruz” diye konuştu.



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