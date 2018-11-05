Sarıkamış Sonbahar'da bir başka güzel

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 700 rakımda bulunan sarıçam ağaçlarıyla kaplı ormanlar sonbaharda adeta görenleri büyülüyor.

Doğu Anadolu'da Kars Sarıkamış'tan başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar ulaşan sarıçam ormanları uçsuz bucaksız görüntüsüyle büyülüyor. Sonbaharın gelmesiyle ormanlık alanda oluşan renk cümbüşü ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Sarıçam ormanları arasında yer alan ve Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki sarıçamlarla kaplı kayak pistleri ile çevredeki farklı renklere bürünen vadiler de sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü fotoğraf tutkunlarının gözdesi oluyor.