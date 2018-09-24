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Sarıkamış üç puanla başladı

Kars’ta, BAL Ligi heyecanı başladı.

Kars'ta, BAL Ligi heyecanı başladı. Sarıkamış Gençler Birliği Spor ilk karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Araklı 1961 Spor'u 1-0 mağlup etti.


Karşılaşmanın ilk yarısında atak ve daha verimli oynayan Sarıkamış Gençlerbirliği Spor, 39. dakikada Burak Can Akıncı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Her iki takımın geliştirdiği ataklar sonuç vermeyince karşılaşma 1-0 Sarıkamış Gençlerbirliği Sporun üstünlüğüyle sona erdi.


Bu sonuçla Sarıkamış Gençlerbirliği Spor 3 puan alarak lige galibiyetle başladı.

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