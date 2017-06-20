Sarıkamış’a mühendis eli değdi

Göreve başladığı 2014 yılından günümüze kadar Sarıkamış’ta hayata geçirdiği projelerle ilçe halkının sevgi ve sempatisini kazanan Göksal Toksoy, havaların sıcak ve kurak geçtiği dönemlerde ilçe halkı su sorunun yaşamasın diye sondaj çalışması başlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Başkan Toksoy, alt yapıdan üste yapıya Sarıkamış’ta birçok projeye imza attı.

Mühendis olmanın avantajlarını Sarıkamış için kullanan Başkan Toksay, özellikle Sarıkamış’ta 100 yıllık alt yapıyı değiştirmesiyle ilçede bir ilke imza attı.

Başkan Toksoy, “150 metre yerin altından çıkaracağımız suyu terfi ile İçmesuyu deposuna vereceğiz. İçme suyu şebeke inşaatımızda bu yıl sonunda tamamlanacak ve artık bu yıl sonunda şehitler mahallesi de dahil olmak üzere tüm Sarıkamış’a Yen’i döşenen polietilen borulu şebekeden su vereceğiz. Artık sularımız şebekede kirlenmeyecek ve yerin altından su kaybımız olmayacak. Şehitler diyarı güzel İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Türkiye’de Kış Turizminde en önemli bir yere sahip olan Sarıkamış’ta Kayak Merkezi Bölgesi’nde hayata geçirdiği ticaret merkezi, otopark, dinlenme tesisleriyle ve alt yapı çalışmalarıyla dikkat çeken AK Partili Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Kızılçubuk’taki Gölet İnşaatı tamamlanıncaya kadar Sarıkamış’ta suların azaldığı dönemlerde içme suyu ihtiyaç açığını gidermek üzere 2 adet sondaj vurdurdu.

Başkan Göksal Toksoy, sondaj çalışmalarını yerinde görerek, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. sondaj vurdu.