Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 13:04

Sarıkamış’ı mesken tutan otomobilli dilenciler yakayı ele verdi

Sarıkamış’a her hafta otomobilleriyle gelen bir grup Suriyeli, otomobillerini park ettikten sonra dileniyor, işleri bitince de otomobillerine binerek ilçeden ayrılıyor.

Sarıkamış’ı mesken tutan otomobilli dilenciler yakayı ele verdi

27 Mayıs 2018 13:04


Sarıkamış’ı mesken tutan 8 kişilik Suriyeli aile Kia marka otomobilleriyle hafta da bir kere ilçeye gelerek dileniyor. Çoğunluğu çocuktan oluşan dilenciler, topladıkları parayı otomobilde bekleyen ailenin reisine verip, tekrar tekrar Sarıkamış cadde ve sokaklarını gezerek dilencilik yapıyor.


Ramazan ayında duygu sömürüsü yaparak dilenen Suriyeli aile zaman zaman da ilçe halkının tepkisine maruz kalıyor. Ailenin otomobille geldiğini gören vatandaş, önce dilenen aileye tepki gösterdi. Ardından da polisi aradı.


Olay yerine gelen polis dilencilik yapan ailenin reisini otomobilin içerisinde yakaladı. Diğer aile fertlerini caddeden toplayan polis aileyi Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Burada haklarında işlem yapılan Suriyeli otomobilli dilenciler, ilçeden gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
22
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç