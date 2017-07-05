Sarıkamış’ın 100 yıllık içme suyu şebekesi yeniliyor

Yenilenen şebeke de abone bağlantıları da belediye tarafından yapılıyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İçme suyu şebekesi yenileme çalışmalarıyla, abone bağlantı çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Sarıkamış’ın 100 yıllık içme suyu şebekesini değiştirdiklerini belirten Başkan Göksal Toksoy, İller Bankası SUKAP kapsamında bütün ilçenin içme suyu ana şebekesini, yaklaşık 100 kilometre şebekeyi yenilediklerini söyledi.

“Yenilen şebekeyle su kaybının önüne geçeceğiz”

Sarıkamış’ın mühendis Belediye Başkanı Göksal Toksoy, “Ana şebekeyi polietilen borularla döşedik. 8 mahallenin, 2 mahallesini tamamladık. Yeni ve Tepe mahallerinin ana şebeke boruları çekildi, tamamlandı. Bununla da yetinmedik. Parsellerin bağlantıları yapılıyor. Binaların abone bağlantıları yapılıyor. Biz ana şebekeden kelepçeyle suyu alıp boruyla parsele kadar götürüyoruz. Orada vanayı takıp bırakıyoruz. Vatandaşlarımız geri kalan kısmını kendi imkanlarıyla başlayacak. Zaten binaya kadar bağlantıları götürüyoruz, orada vatandaşımıza çok az iş kalıyor. Geri kalan kısmını belediyemiz sucusu kontrolünde, zabıta ve endeks memuru kontrolünde bağlantıyı yapacaklar ve yeni abone olacaklar. Herkesi yeni abone edeceğiz ve bu sayede abonesiz kullanımın önüne geçeceğiz. Yeni şebeke ile yeni abone bağlantılarıyla kaçak suyunda, kaybolan suyunda, yerin altından sızan sularında önüne geçmiş olacağız” dedi.

“Sarıkamış’a 100 litre su verdiğimiz halde yetmiyordu”

Eski şebekeden su kayıplarının çok olduğuna dikkat çeken Başkan Göksal Toksoy, 70-80 yıllık eski burularda sızmaların olduğunu kaydetti.

Başkan Toksoy, “Daha önceki şebekemiz pik borular, çelik borular, aspes çimento borular onlar ömürlerini tamamlamış, miatlarını tamamlamış, 70-80 yıllık borular, o borularda sızmalar oluyordu. Su kayıplarımız oluyordu. Şehrimize suyu getiremiyorduk. Bu sayede su kaçaklarını da, su sızıntılarını da yerin altından önlemiş olacağız. Şehre 35 litre saniyede su yetmesi gerekirken, 100 litre su verdiğimiz halde suyu yetiremiyorduk. Şimdi 35 litre su ilçeye yetmiş olacak. Yani yer altında 65 litre suyumuz kayboluyordu. Şimdi yeni şebekemiz yapılıyor. Yüklenici firma İller Bankası kontrolünde, belediyemiz kontrolünde işimiz devam ediyor” diye konuştu.

Yenilenen şebekeden abone bağlantılarını da kendilerinin yaptığını vurgulayan Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, daha sonra özetle şunları söyledi.

“Planlamayı yapmışız. Bu yıl sonun da 8 mahallenin de içme suyu şebekesi yenilenecek. Ve abone bağlantıları yapılacak. Biz bu yılın sonunda 10’ncu ayda tüm şehrimize yeni şebekeden, yeni abone bağlantılarından musluklardan su akıtacağız. İçme Suyu Arıtma Tesislerimizde arıttığımız su eski şebekede kirlenmeyecek. Yaklaşık 2 bin 500’e yakın parsel bağlantısı yapıyoruz. Bunun içerisinde 6 bin abone var. 6 bin yeni abone yapacağız. Artık bundan sonra Sarıkamış’ın önümüzde 70-80 yıllık içme suyu şebeke, içme suyu ihtiyacı kalmamış olacak.”

“Sarıkamışlılar belediye çalışmalarından memnun”

Öte yandan Sarıkamış Belediye Başkanlığı’nca yürütülen alt yapı çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar Sarıkamış’ın 100 yıllık alt yapı sorunun Başkan Toksoy ile birlikte çözüldüğüne dikkat çektiler.

Sarıkamış Belediye Başkanlığı’nca 6 bin aboneye ait yaklaşık 2 bin 500 abonenin parsel bağlantıları yapılıyor. 8 mahalle de yürütülen kanalizasyon ve içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.