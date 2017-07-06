Sarıkamışlı çiftçilere gezici muayene istasyonu hizmeti

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanlığı’nın girişimleriyle çiftçilerin traktörlerinin muayenesiz kalmamasının amaçlandığı uygulama için TÜVTÜRK’ün gezici muayene istasyonu, ilçe merkezinde konuşlandırıldı. Uygulamaya yoğun ilgi gösteren çiftçiler, traktörlerinin fenni muayenesini yaptırma fırsatı buldu.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, TÜVTÜRK gezici muayene istasyonu uygulamasının çiftçiler adına sevindirici olduğunu belirtti.

Gök, uygulama kapsamında birçok traktörün fenni muayenesinin yapıldığını söyledi.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, “İlçe merkezi ve köylerimizdeki traktörlerin gezici ekipler tarafından muayenelerinin yapılıyor olması çiftçilerimiz açısından olumlu karşılanmaktadır. Çiftçilerimize en yakın muayene istasyonu Kars’ta olduğundan ilçeye ve köylerimize 70-80 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bu manada bu hizmetleri çiftçilerimizin ayağına getiren TÜVTÜRK yetkili ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, traktör arızaları sebebi ile meydana gelebilecek kazalarında bu muayene sonrasında asgari seviyeye ineceğini umduklarını kaydetti.