Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 08:41

Sarıkamışlı çiftçilere gezici muayene istasyonu hizmeti

Sarıkamış’ta çiftçilere kolaylık sağlanması amacıyla kurulan gezici muayene istasyonu çiftlerin hizmetine girdi.

Sarıkamışlı çiftçilere gezici muayene istasyonu hizmeti

06 Temmuz 2017 08:41


Sarıkamış Ziraat Odası Başkanlığı’nın girişimleriyle çiftçilerin traktörlerinin muayenesiz kalmamasının amaçlandığı uygulama için TÜVTÜRK’ün gezici muayene istasyonu, ilçe merkezinde konuşlandırıldı. Uygulamaya yoğun ilgi gösteren çiftçiler, traktörlerinin fenni muayenesini yaptırma fırsatı buldu.


Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, TÜVTÜRK gezici muayene istasyonu uygulamasının çiftçiler adına sevindirici olduğunu belirtti.


Gök, uygulama kapsamında birçok traktörün fenni muayenesinin yapıldığını söyledi.


Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, “İlçe merkezi ve köylerimizdeki traktörlerin gezici ekipler tarafından muayenelerinin yapılıyor olması çiftçilerimiz açısından olumlu karşılanmaktadır. Çiftçilerimize en yakın muayene istasyonu Kars’ta olduğundan ilçeye ve köylerimize 70-80 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Bu manada bu hizmetleri çiftçilerimizin ayağına getiren TÜVTÜRK yetkili ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.


Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, traktör arızaları sebebi ile meydana gelebilecek kazalarında bu muayene sonrasında asgari seviyeye ineceğini umduklarını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:20
  • Güneş :04:36
  • Öğle :12:24
  • İkindi :16:23
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!