Sarıkamışlı öğrenciler yeni okula kavuştu

Sarıkamış'ta uzun yıllardan beri eski ve kullanışsız okulda eğitim gören öğrenciler, yeni yapılan tam donanımlı okula kavuşmanın sevincini yaşadı.

Sarıkamış'a Uzungazi Köyünde yaptırılan okulun açılışı Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Programda sırasıyla Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Atakan, Karabağ, Kars Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altın ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, birer konuşma yaptı.

Son olarak söz alan Sarıkamış Kaykamaı Yusuf İzzet Karaman, bölgede 3 köyün bulunduğunu, yapılan okulla özellikle öğrencilerin merkeze gelme sıkıntılarını çözüldüğünü söyledi.

Kaymakam Karaman, “150 öğrencimiz burada ders görecek Öğrencilerimize iyi bir ev sahipliği yapmanızı istiyoruz ve öğretmenlerimiz sizlere emanet ediyoruz. Öğretmenlerimizi ne kadar benimser ne kadar iş birliği içersinde olursanız öğrencilerimizde o kadar derslerinde başarılı olur. Allah devlete millete zeval vermesin. Bugün baktığımızda uzak noktalara daha çok hizmet yapıyoruz çünkü bizim her yere ulaşmamız lazım. Sizden isteğim de öğretmenlere ve okula sahip çıkmanız. Öğrencilerimizin de gözlerinde okuyacağını görüyoruz. Öğrencilerden de beklentimiz derslerinizi sıkı sıkı çalışmanız ve öğretmenlerinin sözünü dinlemeleri. Bu vesileyle Uzungazi ilkokulu ve ortaokulu binamızın yapımında emeği geçen tüm kurumlaramıza şükranlarımı sünüyorum. Köy muhtarımıza ve Azalarına köy halkına bu süreçteki destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bölge köylerimizin ilçemizin ve ilimizin eğitimine büyük katkı sunacağını biliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza da okulda başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul, okulun açılış kurdelesini kesti.

Protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan okulu gezdi. Kaymakam Karaman ve beraberindekiler bir süre öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.