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11 Temmuz 2017 16:00

Sarıkamış’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Sarıkamış’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı.

Sarıkamış’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

11 Temmuz 2017 16:00

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin 1. yılı münasebetiyle düzenlenen ve bir hafta sürecek.


Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı ve şehitlikler ziyaret edilerek dua edildi.


Sarıkamış Kaymakamı Yusuf izzet Karaman, 81 ilde Sayın Cumhurbaşkanın talimatları doğrultusunda 11-15 Temmuz tarihleri arasında geçen sene yaşanan menfur olaylarda kaybedilen vatan evlatlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.


Yusuf İzzet Karaman, “15 Temmuz şehitleri adına ilk programı yine bu vatan uğruna şehit olan 90 bin vatan evladının huzurunda rahmetle minnetle anıyoruz” dedi.


Karaman, “Bundan 100 önce vatan uğruna canlarını feda eden binlerce Mehmetçik gibi 15 Temmuzda’ da içimizdeki hainlerin tankı topu karşısında canlarını hiçe sayarak şehit olmuşlardır. Terörle mücadelede şehit olmuş vatan evlatlarını da anıyoruz. Allah birlik beraberliğimizi korusun, bir daha böyle olayları bize yaşatmasın” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından şehitlik ziyaret edildi. Şehitler için dua edildi. Programda, Kaymakamlık tarafından Öğretmen evinde şehit yakınları ve gazilere için yemek verildi.


Düzenlenen etkinliklere; 9.Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, 15 Temmuz gazisi Fazil Boztaş, kurum amirleri İl genel meclisi üyeleri AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, şehit yakınları ile gaziler katıldı.




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