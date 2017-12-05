Sarıkamış’ta aç kalan tilkilerin fare avı

Karın yağması ve hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış’ta, tilkilerin karla kaplı tarladaki fare avı kameralara yansıdı.

Kar yağışı ve sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Kars’ta, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Kar altında fare avına çıkan tilkiler, yaklaşık 30 saniye hiç kıpırdamadan avının hareketini takip ediyor ve bir anda yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor. Tilkiler burada yakaladıkları fareleri yiyerek karnını doyurmaya çalışıyor.