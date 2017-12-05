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05 Aralık 2017 09:27

Sarıkamış’ta aç kalan tilkilerin fare avı

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Sarıkamış’ta aç kalan tilkilerin fare avı

05 Aralık 2017 09:27

Karın yağması ve hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış’ta, tilkilerin karla kaplı tarladaki fare avı kameralara yansıdı.


Kar yağışı ve sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Kars’ta, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor.


Kar altında fare avına çıkan tilkiler, yaklaşık 30 saniye hiç kıpırdamadan avının hareketini takip ediyor ve bir anda yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor. Tilkiler burada yakaladıkları fareleri yiyerek karnını doyurmaya çalışıyor.




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