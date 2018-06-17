Sarıkamış’ta ayılara bayram şekeri

Sarıkamış çöplüğüne ayıları görmek için giden vatandaşlar, ayılara bayram şekeri bıraktı.

Sarıkamış’a 3 kilometre uzaklıkta bulunan şehir çöplüğü ayılara ev sahipliği yapıyor. Yavrularıyla birlikte çöplüğe inen boz ayılar, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Her gün onlarca vatandaşın ayıları görmek için geldiği çöplükte ayılar ise vatandaşlara alışmış görünüyor.

Kendilerini izleyen vatandaşlara tepki göstermeyen ayılar, yavrularıyla birlikte çöplükte yiyecek arıyor. Ankara’dan Sarıkamış’a gelen bayram ziyaretine gelen vatandaş, akşam çöplüğe gelerek ayılara bayram şekeri attı.

Sarıkamış’ın ayılarla meşhur olduğunu ifade eden vatandaş, “Sarıkamış ayılarıyla meşhur, bayram ziyareti için ayıların yanına geldik. Tabi ayılar kuşburnu, bal sever ama biz ayılarımıza bayram şekerlerimizle geldik. Onlara bayram şekeri ikram edeceğiz” dedi.

“Millet dışarıda kedi köpek görür, biz Sarıkamış’ta ayı görürüz”

İnsanların evlerinden çıktığından sokaklarda kedi, köpek gördüğünü ifade eden vatandaşlar, kendilerin Sarıkamış’ta sokakta ayılarla karşı karşıya kaldıklarını belirttiler. Vatandaşlar, “Millet dışarıya çıkar kedi, köpek görür. Biz ise Sarıkamış’ta dışarıya çıkınca ayılarla karşı karşıya gelme olasılığımız yüzde yüz. Ama ayılar insanlara alışmış durumda, çünkü insanlar çöplüğe giderek ayılarla bağdaş kuruyorlar. Ayılar alışmış artık insanlara, yavruları var. Çok güzel, baya bir ayı gördük” diye konuştu.

Öte yandan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sarıkamış’a akraba ziyaretlerine gelen vatandaşlar, ayıları da ihmal etmiyor. Gece Sarıkamış çöplüğüne giden vatandaşlar burada ayıları izliyor. Yavrularıyla birlikte insanlara aldırış etmeden çöplükte yiyecek arayan ayıları vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydediyor.

Bir süre karınlarını doyuran ayılar daha sonra çöplükten ayrılarak ormanların derinliğinde kayboluyor. Her akşam çöplüğe inan ayılar insanların da ilgi odağı oldu.