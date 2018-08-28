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28 Ağustos 2018 10:58

Sarıkamış’ta ayının tel örgüden geçme yöntemi şaşırttı

Sarıkamış’ta tel örgülerde sıkışan boz ayının, tel örgüden geçme tekniği görenleri şaşırttı.

Sarıkamış’ta ayının tel örgüden geçme yöntemi şaşırttı

28 Ağustos 2018 10:58

Ayının tel örgüden geçmesi anbean cep telefonuyla kaydedildi.


Sarıkamış merkeze yiyecek bulmak için inen boz ayı, bir sitenin içerisine girdi. Etrafı tel örgülerle çevrili siteden çıkmak isteyen boz ayı bir süre bulunduğu yerde sıkıştı. Sarıkamış’a ailesiyle birlikte İstanbul’dan gelen vatandaş ayının site duvarında tel örgülerin arkasında sıkıştığını gördü.


Cep telefonuyla sıkışan boz ayıyı kaydetmeye başlayan İbrahim Yıldız, bir anda gördükleri karşısında şaşırdı. Boz ayı çıktığı duvarın üzerine çekili bulunan tel örgüleri ön ayağıyla önce araladı, ardından yatırdı ve sonra da tel örgünün arasından çıkarak yola indi. Tel örgülerden kurtulan ayı yola çıkarak Sarıkamış merkezine doğru gitti.


Gördükleri karşısında şaşırdığını belirten İbrahim Yıldız, “İstanbul’dan geldim. Sarıkamış’a girişte yolda ayıyı gördüm. Bir taraftan baktım tel örgüleri aşmaya çalışıyor. Öne ayaklarıyla tel örgüyü aşarak binalara doğru yaklaştı ve ben bir anda çok şaşırdım. Hiç bu kadar yakından ayı ile karşılaşmamıştım. Çok yakındık panik yaptık” dedi.


Öte yandan, sıkıştığı tel örgüleri ön ayaklarıyla aralayan, ardından yatırdığı tel örgüye arka ayaklarıyla basan ayı, daha sonra tel örgünün aralığından çıkarak gözlerden kayboldu. Ayının tel örgüden çıkması cep telefonuyla kaydedildi.




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