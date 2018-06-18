Sarıkamış’ta Doğa Görsel şölen oluşturdu

Türkiye’de kış aylarının en sert geçtiği, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusundaki Sarıkamış’ta havaların ısınmasıyla doğa canlandı.
Kış aylarında tamamen beyaza, bahar aylarından da yeşile ve doğanın tüm renklerine bürünen kente açan çiçekler eşsiz güzellik oluşturdu. Baharın gelmesiyle vatandaşlar yeşillikler arasında gezinti yapıyor.
İlçede baharda doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla insanı etkiliyor. Sarıkamış’ı çevreleyen sarıçam ormanları, keklik vadisi ve hançerli düzü, keklik görsel şölen sundu.