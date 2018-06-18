Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:41

Sarıkamış’ta Doğa Görsel şölen oluşturdu

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havaların ısınmasıyla canlanan doğa görsel şölen sundu.

Sarıkamış’ta Doğa Görsel şölen oluşturdu

18 Haziran 2018 13:41


Türkiye’de kış aylarının en sert geçtiği, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusundaki Sarıkamış’ta havaların ısınmasıyla doğa canlandı.


Kış aylarında tamamen beyaza, bahar aylarından da yeşile ve doğanın tüm renklerine bürünen kente açan çiçekler eşsiz güzellik oluşturdu. Baharın gelmesiyle vatandaşlar yeşillikler arasında gezinti yapıyor.


İlçede baharda doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla insanı etkiliyor. Sarıkamış’ı çevreleyen sarıçam ormanları, keklik vadisi ve hançerli düzü, keklik görsel şölen sundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç