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07 Eylül 2018 15:37

Sarıkamış’ta doktora saldırı kınandı

Sarıkamış Devlet Hastanesinde hastası tarafından saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı.

Sarıkamış’ta doktora saldırı kınandı

07 Eylül 2018 15:37

Doktorun saldırıya uğraması sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.


Olay, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Sarıkamış Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliği’nde görevli Op. Dr. Erhan Okay, hastası tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbe ile burnu kırılan Okay, hastane çalışanları tarafından saldırganın elinden kurtarıldı. Doktor Erhan Okay, Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Bugün Harakani Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları Doktor Erhan Okay’a yapılan saldırıyı kınadı. Kalabalık adına basın açıklamasını yapan Sağlık Sen Kars İl Başkanı Hasan Yazıcı, “Şifa dağıtan kurumlarda şiddetin kirli gölgesini hissetmek istemiyoruz. Şiddeti önlemeye dönük, şiddet uygulayanların tutuklanması ve ağır cezalar alması gibi önemli yasal düzenlemeler getirildi. Ancak tutuklu yargılama konusunda bazı sorunlar nedeni ile uygulanamadığını görüyoruz. Cezaların caydırıcı niteliği mutlaka güçlendirilmelidir. Ancak şunu da bilmeliyiz ki sağlıkta şiddet, şiddeti doğuran sorunları çok boyutlu mücadeleyle ortadan kaldırmak, şiddeti önlemek mümkün gözükmüyor” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.




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