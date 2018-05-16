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16 Mayıs 2018 16:29

Sarıkamış’ta fırıncıların ve tatlıcıların zorlu mesaisi başladı

Sarıkamış’ta fırıncıların ve tatlıcıların zorlu mesaisi başladı.

Sarıkamış’ta fırıncıların ve tatlıcıların zorlu mesaisi başladı

16 Mayıs 2018 16:29


Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Ramazan pidesi ve tatlılar, vatandaşlar için hazırlandı. Ustalar, değirmenden gelen unu hamura dönüştürüp pide ve somun yapmak için yaklaşık iki saat yoğurdu. Bir süre dinlenmeye bıraktıkları hamurları gramajına göre kesen fırıncılar, daha sonra üstlerine isteğe bağlı olarak pidelere susam ve yumurta ekleyerek ramazan sofralarında yerini almasını sağlıyor.


Fırıncılarla birlikte tatlıcıları ramazan telaşı aldı. Sabah erken saatlerde işyerlerine gelen tatıcılar vatandaşların siparişlerini yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarıkamış’ta tatlıcılık yapan Alaattin Koç her yıl ramazan ayında vatandaşın özel taleplerini karşılamak için sabaha kadar açık olduklarını söyledi.


Koç, “Ramazan dolayısıyla satışlar başladı bir ay boyunca işlerimiz yoğun. Sabah saat beşte başlıyoruz akşam iftar saatine kadar devam ediyoruz. Ramazan bereketli bir aydır bütün müslüman alemine hayırlı olsun” dedi.


Ramazan ayı ile birlikte işleri fırıncıların ve tatlıcıların işleri açılırken, yoğunluğun ramazan sonrası ve bayram da devam edeceği kaydedildi.




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