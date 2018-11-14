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Sarıkamış'ta kar yağışı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.


Sarıkamış'ta güneşli ve sıcak hava yeniden yerini kar yağışına bıraktı. Gece sabaha doğru yağan kar, etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.


Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta, kar yağışı en çok kayakseverleri sevindirdi.


Sarıkamış'a karın yakıştığını ifade eden Ali Yıldırım, "Sabah kalktığımızda her taraf bembeyaz olmuştu. Şehitler diyarı Sarıkamış'ın en güzel yönü de kar. Evlerimizin, iş yerlerimizin önünün temizlemeye başladık" dedi.

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