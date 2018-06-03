Sarıkamış’ta sağanak yağış sele dönüştü

Derecik köyünde şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Köydeki 3 göletten biri yıkılırken, bazı ev ve ahırlarda ise hasar oluştu.

İlçede öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, zaman zaman doluya dönüştü. Dolu ve yağmurun yağmasıyla Sarıkamış’ın bazı mahallelerinde su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yağmurun biraz dinmesiyle birlikte çalışmalara başlayarak, sorunları gidermeye çalıştı. Yağmur sonrası zemin katta bulunan bazı evler sular altında kaldı. Yağan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy tüm araçları seferber ettiklerini, belediye araçlarının vatandaşlara ve esnafa yardımcı olduğunu belirtti.

Kars’a 12 kilometre uzaklıkta bulunan Subatan yolu üzerindeki Derecik köyünde de, 3 göletten biri, sel suları nedeniyle yıkıldı. Gölet suyunun taşması sonucu çevredeki araziler sular altında kaldı. Derecik köyünden geçen derede de taşkın oluşunca bazı ev ve ahırlara su doldu. İhbar üzerine AFAD ekibi köye gelerek, incelemelerde bulundu. Can kaybının olmadığı köyde bazı evlerde hasar meydana geldi.