Sarıkamış’ta taksicilerden çocuk ölümlerine tepki

İlçede bir grup taksici, Ağrı’da kayıp olan ve sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 günlük arama-kurtarma çalışmalarının ardından ölü olarak bulunan Eylül Yağlıkara için kent merkezinde düzenledikleri protesto turu ile yaklaşık 10 kilometre korna çaldı.

Taksici Tünay Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumsal duyarlılık ve çocuk istismarına karşı bir tavır sergilemek adına etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Son zamanlar ülkemizin çeşitli yerlerinde çocuğa karşı şiddet, çocuk istismarı ve cinayetlerine olan tepkimizi ortaya koymak için şehitler diyarı Sarıkamış’tan mesaj vermek istedik. Lütfen herkes üzerine düşen sorumluğu yerine getirsin. Çocuklarımıza sahip çıkalım çünkü onlar geleceğimizin teminatıdır. ”dedi.