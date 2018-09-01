Sarıkamış’ta tel örgüye şıkışan puhu kurtarıldı

Sarıkamış’ta, yol kenarında tel örgülere sıkışın puhuyu gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen yetkililer tellere sıkışmış puhuyu gördü. Dikenli tellere dolanarak sıkışan puhu, DKMP Kars Şube Müdürülüğü ile itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Puhu, daha sonra DKMP Kars Şube Müdürlüğüne ait araçla Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Kanadında zedelenmeler tespit edilen puhu, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğaya bırakılacak.