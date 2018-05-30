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30 Mayıs 2018 19:28

Sarıkamış’ta tır yan yattı: 1 yaralı

Sarıkamış’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı.

Sarıkamış’ta tır yan yattı: 1 yaralı

30 Mayıs 2018 19:28

Bariyerlere çarparak duran tır, Aras Nehri’ne uçmaktan son anda kurtuldu.


Sarıkamış’a bağlı Karakurt mevkiinde Kars’tan Erzurum istikametine seyir halindeki tır, havanın yağışlı olmasından dolayısı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kayarak bariyerlere çarpan tır, Aras Nehri’ne uçmaktan son anda kurtulurken sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle, Kars-Erzurum karayolu ulaşıma kapatılırken, sürücü olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra sürücü Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi.


Sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi.




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