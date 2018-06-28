Sarıkamış’ta trafik kazası: 12 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış’ta piknikten dönen aileyi taşıyan minibüs Çamyazı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Feci kazada minibüste bulunan M.K., A.K., N.K., B.K., K.Ç.,M.K.,B.K., İ.K., N.K., K.K., G.K. ve M.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi. Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.