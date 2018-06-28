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28 Haziran 2018 21:15

Sarıkamış’ta trafik kazası: 12 yaralı

Sarıkamış’ta meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Sarıkamış’ta trafik kazası: 12 yaralı

28 Haziran 2018 21:15


Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış’ta piknikten dönen aileyi taşıyan minibüs Çamyazı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Feci kazada minibüste bulunan M.K., A.K., N.K., B.K., K.Ç.,M.K.,B.K., İ.K., N.K., K.K., G.K. ve M.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi. Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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