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Sarıkamış'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Sarıkamış’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Kars istikametine seyir halinde olan A.S. yönetiminde 25 EG 759 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 36 ET 263 plakalı araç Sarıkamış kavşağında çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan yaralı Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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