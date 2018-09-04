Sarıkamış’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaza sabah saat saatlerinde TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe istikametine gelen Hetem Yıldız yönetimindeki 36 SD 672 plakalı otomobil, TOKİ bölgesine gitmekte olan Semihcan Demircioğlu yönetiminde 38 ZN 875 plakalı araç ile kaza yaptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kazada yaralananlar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların biri Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.