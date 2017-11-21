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21 Kasım 2017 08:48

Sarıkamış’ta, vaşak cep telefonuyla görüntülendi

Yaban hayatına ev sahipliği yapan Sarıkamış’ta, vatandaşları görerek ağaca tırmanan vaşak cep telefonuyla anbe an kaydedildi.

Sarıkamış’ta, vaşak cep telefonuyla görüntülendi

21 Kasım 2017 08:48


Türkiye’de nadiren kendini gösteren yaban hayvanlarından vaşak, Sarıkamış ilçesine bağlı Çatak Köyünde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ormanda görünen Vaşak, bir süre vatandaşlar tarafından görüntülendikten sonra kaçarak izini kaybettirdi.


Çatak köyünden ilçe merkezine dönerken bir anda gördükleri hayvanın vaşak olduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Yıldız, “Vaşağı gördükten sonra fotoğrafını çektik. Bizi görünce fazla uzaklaşmadı. Bizde rahatsız etmek istemedik ve alandan ayrıldık’” dedi.


Yaban hayatı çeşitliliği, zenginliği ve doğal denge açısından son derece önemli olan vaşaklar, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor.




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