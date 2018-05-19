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19 Mayıs 2018 12:09

Sarıkamış’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sarıkamış’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Sarıkamış’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

19 Mayıs 2018 12:09


Kaza, Yeni Mahalle TOKİ evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış’tan Kars’a seyir halindeki yolcu otobüsü ile Sarıkamış istikametine seyir halindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan E.K. ve S.K. ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Yol bir süre trafiğe kapatıldı


Otobüste bulunan yolcuların kazanın şokunu üzerinden atamadıkları gözlenirken, trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, incelemelerin ardından açıldı. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da kaza yerine gelerek yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve kaza ile ilgili bilgi aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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