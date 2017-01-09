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09 Ocak 2017 11:52

Sarıkamış’taki kızak pisti tamamlanmayı bekliyor

Sarıkamış’taki kızak pisti tamamlanmayı bekliyor

09 Ocak 2017 11:52

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 3 yıl önce yapımına başlanan ‘Kızak Pisti’ geçen süre içerisinde henüz tamamlanamadı.
Birçok yatırımın yapıldığı Sarıkamış’ta yaklaşık 3 yıl önce başlatılan ve Türkiye’de kış sporlarında önemli bir yere sahip olan kızak pistinin bir türlü tamamlanmaması dikkat çekiyor. 9 Ekim 2013 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının 2014 yılına yetiştirmeyi planlayarak başlattığı kızak pisti 3 yılda sadece görünüyor. İçerisi karla dolu ve etraf korumaları için yapılan tahtaların geçen süre içerinde yeniden bozulması Sarıkamışlıları da rahatsız ediyor.
Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 3 yıldır bir türlü bitirilemeyen kızak pistinden umutlarını kesen Sarıkamışlılar, “Para harcanıyor. Bir şeyler yapılıyor. Ancak bir türlü sonu getirilmiyor. Milli servet boşu boşuna heder ediliyor. Yazık değil mi devletin parasına? Neden çar çul ediliyor. Yetkililerden kızak pistinin biran evvel bitirilmesini istiyoruz” dediler.
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yapımına başlanan ve geçen 3 yıllık süre içerinde bir türlü tamamlanmayan kızak pistinin akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.



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