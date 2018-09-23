Sedanur, son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi sabah saatlerinde gözyaşları arasında köyünde toprağa verildi.

Dün saat 16.15'te Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen küçük kızın cenazesinin otopsi işlemleri saat 22.00 sıralarında bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcası Mehmet Güzel tarafından teslim alındı. Erzurum'dan ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürülen Sedanur'un cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Sabaha kadar morgda bekletilen Sedanur'un cenazesi, Kağızman Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile alınarak Paslı köyüne götürüldü.

Burada sabahın erken saatlerinde, minik Sedanur'un cenazesi Kars Valisi Rahmi Doğan'ın da katıldığı törenle gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Sedanur'un anne, baba ve yakınları göz yaşına boğuldu, sinir krizi geçirdi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, olayla ilgili şüpheli bir kişinin tutuklu bulunduğunu başka herhangi bir gözaltı olmadığı belirtti.