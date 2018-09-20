Sedanur'u arama çalışmaları sazlıkta yoğunlaştı

Kağızman'da 5 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları Paslı köyüne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan sazlık alanda yoğunlaştı.

Paslı köyünde meyve toplamak üzere evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Güzel, her yerde arandı. Yapılan çalışmalardan şuana kadar her hangi bir sonuç alınamazken, köyün altında bulan ve bozları 4 metreyi bulan sazlıkta aramalar yoğunlaştı.

Sabah erken saatlerde sazlığın olduğu bölgeye gelen Jandarma, AFAD UMKE, JAK ekipleri köylüler iş makinelerinin yardımıyla sazlıkta arama başlattı. Sazlıkta yoğunlaşan aramalarda Sedanur ait her hangi bir ize şuana kadar rastlanmadı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.B.'nin yakınları da bekliyor. Köyde herkesin akraba olduğuna dikkat çeken köylüler, “Samanları arıyorlar, evleri arıyorlar. Büyük ihtimalle kaçırdılar. Köylerde bir şey olmaz hep akraba, herhangi bir şey olmaz. Bir televizyon kanalına mesaj göndermişler kan davası var. Yalandır öyle bir şey yoktur. Kim ne derse iftiradır” dedi.

Öte yandan iş makinelerinin yardımıyla sazlıkta başlatılan arama çalışmaları halen devam ediyor. Arama çalışmalarına çok sayıda köylü de eşlik ediyor.